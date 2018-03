“Non c’è più religione” girato nel Gargano, in tv 24 febbraio

Di:

Non c'è più religione è il film stasera in tv sabato 24 febbraio 2018 in onda in prima serata su Rai 1. La commedia diretta da Luca Miniero è interpretata da Claudio Bisio, Angela Finocchiaro e Alessandro Gassmann.

Non c’è più religione, film stasera in tv: scheda

TITOLO ORIGINALE: Non c’è più religione

DATA USCITA: 07 dicembre 2016

GENERE: Commedia

ANNO: 2016

REGIA: Luca Miniero

CAST: Claudio Bisio, Alessandro Gassmann, Angela Finocchiaro, Nabiha Akkari, Giovanni Esposito, Roberto Herlitzka, Giovanni Cacioppo, Laura Adriani, Massimo De Lorenzo, Mehdi Meskar

DURATA: 90 Minuti

Non c’è più religione, film stasera in tv: trama

Siamo nella piccola isola di Porto Buio nel periodo natalizio. Al momento di fare l’annuale Presepe vivente, il ragazzo che impersonava il bambin Gesù è ormai troppo grande, un adolescente con tanto di barba e brufoli. Gli abitanti dell’isola così devono trovare un sostituto a tutti i costi. Ma come fare? Tra un lama al posto del Bue e tre amici in lotta tra loro al posto dei re Magi, per far fronte “all’emergenza” si chiede aiuto ad altre due comunità dell’isola. ossia quella buddhista e quella musulmana. Il risultato sarà un Presepe vivente così originale che non si era mai visto prima..

