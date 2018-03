“Non sono un assassino” con Scamarcio, Gerini e De Michele

Di:

Bari. Il vice questore Francesco Prencipe esce di casa per raggiungere il suo migliore amico, il giudice Giovanni Mastropaolo che non vede da quasi due anni. Due ore di macchina per un colloquio di poche parole. Quella stessa mattina il giudice viene trovato morto, freddato da un colpo di pistola alla testa.

È quanto si racconta nel film “Non sono un assassino” di Andrea Zaccariello che, a partire da sabato 24 febbraio, si girerà in Puglia per 5 settimane tra Bari, Monopoli e Accadia, in provincia di Foggia.

Protagonisti della vicenda sono gli attori: Riccardo Scamarcio, Alessio Boni, Edoardo Pesce, Claudia Gerini, Barbara Ronchi, Sarah Felberbaum e Vincenzo De Michele.

Prodotto dalla Pepito Produzioni e Viola Film con il sostegno logistico di Apulia Film Commission, per la realizzazione del film sono impegnate 26 unità lavorative pugliesi.