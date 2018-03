Parco. Tempi lunghi per le nomine

Di:

Sarà il prossimo ministero dell’ambiente a indicare alle commissioni parlamentare il nome del nuovo presidente del parco nazionale del Gargano; l’ha detto l’attuale ministro dell’ambiente Gianluca Galletti partecipando nei giorni scorsi a Foggia ad una manifestazione elettorale a favore del centrosinistra e di «Civica popolare». L’iter per la nomina del nuovo presidente dell’area protetta è fermo a quanto successo 1’ 11 dicembre scorso, quando il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano indicò l’avvocato Gianni Maggiano di Peschici. Risale invece al 28 aprile 2017 la scadenza del settennato del precedente presidente dell’area protetta, l’avvocato manfredoniano Stefano Pecorella che ha retto la carica dal 2010 al 2017.

Dalla fine del mandato Pecorella ad oggi, al vertice dell’ente che ha sede in via Sant’Antonio Abate a Monte Sant’Angelo, si sono alternati in qualità di vicepresidente prima Rocco Ruo di Carpino e poi Claudio Costanzucci, sindaco di Cagnano Varano, attualmente in carica che guida il parco insieme all’assessore Pasquale Coccia. Alla indicazione di Emiliano di due mesi e mezzo fa sarebbero dovuti seguire l’ok del ministro come prevede la legge 394 del 6 dicembre 1991; ed i passaggi nelle relative commissioni parlamentari di Camera e Senato per il parere consultivo, il ministro Galletti a Foggia ha fatto una precisazione molto importante: «i presidenti dei parchi devono essere votati anche dalle commissioni parlamentari che non ci sono più; toccherà quindi al prossimo ministro nominare il presidente del parco nazionale del Gargano. E’ già pronto un dossier che consegneremo alla prossima legislatura».

A cura di Francesco Trotta – Fonte Ondaradio

