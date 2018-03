“Rosa Frattarolo, lady trucker di Manfredonia, tra le candidate italiane al Sabo Rosa”

Di:

Manfredonia, 21 febbraio 2018. COME nel 2017, anche una cittadina di Manfredonia, Rosa Frattarolo, tra le 6 candidate al Sabo Rosa 2018. Le tre candidate con più voti accederanno alla fase finale.

Il Sabo Rosa è il tradizionale riconoscimento, giunto oramai alla nova edizione che, in occasione della Festa della Donna, viene conferito a una lavoratrice del mondo dei trasporti. Il “premio” consiste in un esemplare unico dell’ammortizzatore Sabo tinto di rosa e in un pranzo in onore della vincitrice.

Profilo. Rosa Frattarolo è una street fooder di Manfredonia, alla guida un camion sul quale ha montato una cucina mobile, preparando oanini di mare. A 40 anni ha rivoluzionato la sua vita passando da casalinga a proprietaria di un ristorante mobile (street food) che guida e dirige.

INFO SABO ROSA

Con il proprio “food truck”, giro l’Italia rappresentando la Capitanata. “La Sabo for truck è un’azienda che produce ammortizzatori e ogni anno, per la festa delle donne, assegna un premio che consiste in un Sabo Rosa.