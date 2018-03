Sai chi ti saluta, il bell’esordio da solista di Leo Lazz

Di:

Foggia. Si chiama Leo Lazz, scrive canzoni, e oggi Lettere Meridiane ha il piacere di poterlo presentare al suo pubblico di amici e lettori.

Lo fa pubblicando il video del suo primo singolo “Veronica”, estratto dal progetto da solista “Sai chi ti saluta VOL.I” (Ed. Punx Crew – A Side Records) appena pubblicato.

Il giovane cantautore è originario di Vico del Gargano; alle sue spalle vanta diverse e pregiate collaborazioni musicali, da Stefano Verderi (Le Vibrazioni), Toxic Tuna, a Santa Margaret (Carosello Records), con i quali ha diviso il palco insieme ai Deep Purple, Duran Duran, One Republic e vinto un Coca Cola Summer Festival e un MTV New Generation.

Veronica è il primo singolo estratto da questo EP, che è stato registrato e prodotto da Matteo Sandri (Le Vibrazioni, Sananda Maytreia, Giovanni Allevi) al Mono Studio di Milano (casa dei TheGiornalisti, Le Luci della Centrale Elettrica, tra i tanti).

Il disco è composto da brani schietti, potenti e taglienti, che strizzano l’occhio alle sonorità italiane di fine anni Settanta dei grandi cantautori come Dalla, Gaetano e Graziani.

Si percepisce da subito che questo disco ha una storia: di lavoro, di attesa, di fiducia.

È un disco che ha un’anima, perché dietro a ogni parola si spalanca una finestra.

E oltre ogni finestra c’è un mondo, come succede quando in ‘Veronica’ ascolti che l’onestà non è un valore aggiunto. C’è la terra in questo disco, la terra che molti di noi hanno dovuto lasciare, “l’eterna lotta tra l’andare via e tornare”, ci dice Leo, “un brano in particolare parla di emigrazione, si chiama ‘Il maestrale’: è nato d’estate, sul mio mare. Sembra una dichiarazione d’amore e odio per una donna, ma quella donna è la mia terra.”

Aggiunge: “dedico questo disco alle persone che mi hanno sempre sostenuto forse anche a quelle che non hanno mai creduto in me. ‘Sai chi ti saluta’ è ironico e liberatorio, può assumere tanti significati, ognuno può dargli il significato che preferisce.”

Aggiunge ancora che il suo ringraziamento più grande lo deve a Nicola Angelicchio, suo zio, suo primo grande sostenitore che in questa avventura si è cimentato anche nel ruolo di produttore esecutivo del disco. E poi al suo produttore artistico, Matteo Sandri, che ha creduto nelle sue canzoni dal primo momento.

Il disco uscirà su tutte le piattaforme digitali venerdì 2 Marzo e sarà presentato live sabato 3 Marzo al Vault31 di Milano.

“Stiamo cercando di organizzare un tour nei piccoli club, lo sto facendo con i miei collaboratori, Antonio Montecucco, bassista della band, e Fabrizio Mcfly”, aggiunge Leo, travolto dalla sua passione per la musica.

Nell’attesa di portelo sentire dal vivo, facciamo a Leo i nostri migliori auguri.

Godetevi visione e ascolto di “Veronica” il suo primo singolo, qui sotto.

Francesco A. P. Saggese

video