Tv e Politica. Gabriella a Margherita presenta

Foggia. Quando la notissima conduttrice televisiva Gabriella Carlucci è anche la candidata in tutti e quattro collegi camerali plurinominali della Puglia – regione che l’ha adottata, in modo particolare, dopo l’esperienza da sindaco a Margherita di Savoia – la presentazione del suo programma mette insieme sia quello politico di Noi con l’Italia-Udc sia quello televisivo “Undiscovered Italy” (l’Italia Sconosciuta) sul canale BBC “The Food Channel” (a partire da maggio prossimo, tutte le domeniche alle ore 13).

Le due cose diventano una sola. Perché la ragione per cui la Carlucci ha deciso di impegnarsi anche in politica è proprio quella di promuovere le bellezze turistiche a 360 gradi dell’Italia e in modo particolare della puglia.

Per questo motivo come conduttrice e candidata la Carlucci ha voluto che si svolgesse proprio *nella “sua” Margherita di Savoia la conferenza stampa di presentazione del suo nuovo programma televisivo che punta a far conoscere l’Italia meno conosciuta o sconosciuta al pubblico britannico e a quello dei 76 paesi del mondo che sono collegati alla BBC. Il programma andrà in

onda anche sull’emittente cinese JSBC, che serve un bacino di 100 milioni di telespettatori. Originale il format: in ogni puntata Gabriella farà incontrare un famoso chef inglese con un famoso chef locale ed insieme prepareranno una ricetta ispirata dai prodotti locali anche essi sconosciuti al pubblico inglese.

“*La prima puntata – annuncia la Carlucci – verrà registrata proprio a Margherita di Savoia,* che con le sue saline, la sua zona umida, i fenicotteri rosa e le terme è un luogo di invidiabile bellezza ancora poco conosciuto dai turisti di tutto io mondo. Nella doppia veste di conduttrice e di parlamentare voglio dare un contributo concreto con un’iniziativa che darà visibilità e creerà incoming non solo in Puglia ma in tutta Italia”.

Lo speciale appuntamento è per domenica 25 febbraio, ore 11, all’hotel Margherita, piazza Libertà 4, Margherita di Savoia.