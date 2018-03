Massimiliano Di Fonso - ST

Foggia. Accordo raggiunto in Prefettura tra Asl di Foggia, ed il sindacato Usppi, l’organizzazioni sindacale che ha seguito passo passo la vertenza dei quattro lavoratori del 118 delle Isole tremiti, rimasti fuori dopo il subentro dell’Associazione Avas San Pio. Dopo un incontro durato due ore presso la Prefettura di Foggia, alla presenza del Dr. Vivolo Vice-prefetto, del Dr. Battista Direttore Sanitario della Asl Fg con delega alla vertenza ed i segretari Massimiliano Di Fonso e Massimo Nicastro del sindacato Usppi si è riusciti a chiudere l’accordo con la tutela dei quattro lavoratori. L’accordo prevede che i 4 soccorritori del 118 subentreranno in postazioni del 118 locale alle medesime condizioni lavorative, qualora vi sia possibilità e posti vacanti, o in alternativa, si troveranno soluzioni per la ricollocazione degli stessi nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza. Soddisfazione viene espressa da Massimiliano Di Fonso e da Massimo Nicastro del sindacato Usppi che hanno con tenacia e testardaggine raggiunto l’obiettivo di salvare i quattro padri di famiglia dallo spettro della perdita del posto di lavoro dopo lunghi 10 mesi. L’Usppi ha preso atto della disponibilità della Asl di Foggia nella persona del Dr. Battista a trovare soluzione alla vertenza, siglando l’accordo in prefettura con il sindacato. “Siamo appagati del sacrificio fatto in questi mesi di vertenza, e soprattutto orgogliosi di aver salvato dal baratro quattro famiglie dopo decenni di lavoro. Continueremo a lottare e vigilare su ogni vertenza in cui l’Usppi sia coinvolta, e sulla salvaguardia dei posti di lavoro a rischio nella provincia di Foggia. (NOTA STAMPA) Vertenza 118 Isole Tremiti. Di Fonso “Accordo raggiunto” ultima modifica: da

