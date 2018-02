Vincenzo De Luca “Ciao Franco, ti voglio bene”

IL MAESTRO FRANCO MAGNO (Immagine da FACEBOOK)

Manfredonia, 21 febbraio 2018. Il maestro Vincenzo De Luca da Benevento, esperto internazionale delle discipline del Karate e della Kick Boxing, intende esprimere, con ossequioso rispetto ed infinita tristezza, le proprie condoglianze per la dipartita dell'amico e maestro Franco Magno. "Persona dal cuore enorme, padre di famiglia eccezionale, con Franco ho condiviso momenti di autentica e pura amicizia. Innumerevoli i nostri incontri e trascorsi sui tatami e sui ring di tutto il mondo; ricordi che porterò nel profondo del mio cuore. Ti voglio bene, Franco" così dichiara il maestro Vincenzo De Luca.

