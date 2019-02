Anna Tatangelo al GrandApulia con il suo nuovo disco

Di:

Dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, Anna Tatangelo farà tappa al GrandApulia sabato 2 marzo alle 17.00 per presentare il suo ultimo disco ‘La fortuna sia con me’, uscito lo scorso 8 febbraio con l’etichetta discografica di Gigi D’Alessio, la GGD Edizioni, e con Sony Music.

Il nuovo progetto discografico di Anna Tatangelo contiene undici tracce, di cui alcuni singoli già noti e nove inediti. Sono infatti presenti la nuova versione di ‘Ragazza di periferia’ realizzata con Achille Lauro e Boss Doms, il singolo ‘Chiedere scusa’, pubblicato il 4 maggio 2018 e il brano ‘Le nostre anime di notte’, che la cantante ha portato quest’anno sul palco dell’Ariston.

Per accedere al firmacopie sarà necessario essere in possesso del suo ultimo CD (acquistabile presso il pdv Mediaworld di GrandApulia) e del pass.

Chi avrà acquistato il CD al GrandApulia, dietro presentazione dello stesso e dello scontrino d’acquisto, riceverà un pass prioritario. Chi avrà acquistato il CD altrove potrà comunque partecipare al firmacopie grazie ad un pass standard che darà accesso al palco una volta esauriti i pass prioritari. Tutti i pass saranno distribuiti presso un apposito desk (collocato in piazza centrale) nei seguenti giorni ed orari:

Giovedì 28 febbraio dalle 15:30 alle 20:00

Venerdì 01 marzo dalle 15:30 alle 20:00

Sabato 02 marzo dalle 10:00 alle 18:00.

In attesa di Anna Tatangelo sabato 23 febbraio saranno le mascotte di Bing e Flop di Rai YoYo a fare irruzione nelle gallerie del centro commerciale per un meet&greet in programma dalle 16:00 alle ore 20:00. Ogni ora (per 20 minuti circa) i personaggi della rete più vista dai bambini saranno presenti in galleria per un pomeriggio di grande divertimento. Per tutti i bimbi sono previsti gadget a tema, fino ad esaurimento scorte.