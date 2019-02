Puglia: tempo discreto sul Sud-Est con sole prevalente

VENERDÌ: un cedimento dell’alta pressione favorisce l’arrivo di un impulso di aria più fredda e instabile dai Balcani. Nubi in aumento dal pomeriggio con rovesci entro la serata, sparsi irregolarmente sul versante Adriatico in estensione la notte anche alle zone interne della Basilicata. Neve in nottata sull’Appennino Lucano al di sopra dei 1000-1200 metri. Temperature inizialmente stabili, in brusco calo dalla sera. Venti in rinforzo da NO a partire dalla serata con Mare Adriatico tendente a molto mosso, da poco mosso a mosso lo Ionio.