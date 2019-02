“SOS: Sociale, Occupazione, Sicurezza”. Marchi presenta a Manfredonia

Di:

Si prega di pubblicare il seguente comunicato con locandina allegata, grazie:

Sabato 23 febbraio alle 18, nella splendida cornice del Coworking Smart Lab di Manfredonia, Alexander Marchi (Capogruppo del Partito Democratico di Scandicci) presenterà il suo ultimo libro dal titolo SOS: Sociale, Occupazione, Sicurezza pubblicato da Mauro Pagliai Editore.

La sinistra è in crisi, e con essa quell’autentico spirito riformista che in tanti Paesi si è perso tra i vecchi schemi del Novecento, mentre in altri non è mai neppure sorto. Ma cosa non funziona oggi nella sinistra mondiale, perché non convince più gli elettori? Partendo dalla situazione in cui versano le forze progressiste italiane ed europee, l’autore mostra il differente punto di vista di un giovane militante, oggi consigliere comunale, e propone spunti per la nascita di una nuova politica riformista, capace di far fronte anche ai problemi di più stringente attualità come la crisi finanziaria e i grandi flussi migratori. SOS è dunque la sfida da cui ripartire: sociale, occupazione, sicurezza.

L’incontro sarà tenuto dall’autore.

Comitato Ritorno Al Futuro – Manfredonia