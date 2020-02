Carnevale Manfredonia, ordinanza: musica nei locali max fino alle 2, feste non oltre le 4

, 22 febbraio 2020. ““, ordinanza Comune: nelle giornate del 23,25, 29 febbraio 2020, in deroga all’ordinanza n. 17/2011: “Le attività commerciali ed i pubblici esercizi appartenenti a qualunque tipologia e operanti nel perimetro del centro abitato, devono cessare la diffusione di musica nel locale, a qualsiasi titolo esercitato, entro le ore 2,00”. Inoltre, “il limite massimo all’orario di svolgimento delle attività di intrattenimento (danzanti, ecc.), svolte in modalità temporanea o permanente, in locali di pubblico spettacolo autorizzati è fissato alle ore 4,00”.

“Sono fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle disposizioni normative per la detenzione ed il funzionamento di impianti per la diffusione di musica nei pubblici esercizi previsti dal T.U.L.P.S. e dal relativo regolamento, nonché i limiti di emissione previsti dalla L.R. 3/2002 e dal piano di zonizzazione acustica adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 97 del 17/10/2005”.

“Le violazioni alla citata ordinanza saranno soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, fatti salvi i casi di violazioni previste da norme legislative e/o regolamentari che prevedano sanzioni p accessorie diverse, compresa la denuncia all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 659 c.p”.

ATTO INTEGRALE > ordinanza10