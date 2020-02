“Caro Raimondo, le percentuali politiche di partenza essenziali per l’arrivo”

Roberto Fanelli risponde alle dichiarazioni dipubblicate sue a Saverio Sorini, dirigente di ‘L’altra Italia’, movimento di cui Fanelli ha fatto parte in qualità di responsabile del sud fino a qualche mese fa. La lettera è scritta con riferimento al suo passato leghista.

“Caro Raimondo, ciò che tu dichiari mi sembra alquanto inverosimile se non irriverente. Sai bene che le percentuali politiche di partenza sono essenziali per raggiungere quelle di arrivo, in quanto le seconde dipendono sicuramente dalle prime. Con il sorriso sulle labbra apprendo che hai fatto i nomi di Calvo e Siorini quali primi leghisti di poco peso politico, ma hai trascurato il fatto che io stesso abbia riportato il più alto consenso individuale nella Lega di Capitanata e in Puglia, superando tutte le altre province. Ma questo è un dettaglio a te sfuggito poiché eri militante in Forza Italia circa 5 anni fa. Proprio quel risultato ha creato appetiti di chi, come te, ha iniziato a credere in quel progetto, ormai realtà.

Sai bene anche che in democrazia tutti i partiti sono organizzati in base a indirizzi e voti congressuali che portano alla formazione di organigrammi decisionali esecutivi. Il resto della storia in politica dovrebbe appartenere anche alla tua cultura. Ma credo che in questo caso si parli di convenienza ed opportunità. In risposta all’amico Siorini impegnatissimo, con successo, nelle lotte a difesa del Gargano, preciso che da qualche tempo mi sono appartato dalla politica, declinando proposte e dimettendomi da qualsiasi incarico politico, in attesa di prendere le decisioni giuste e da me condivise in toto. Cosi come già mi è capitato 5 anni fa. Posso solo assicurare che in questo scenario politico, dove non esiste più l’impossibile, l’area che rappresenterò e condividerò mi vedrà serio protagonista a difesa dei diritti del popolo e non ricercatore dei propri interessi o di un ruolo a tutti i costi. Un caro saluto”. Roberto Fanelli (inviata a StatoQuotidiano).