Coronavirus, grave 38enne ricoverato in Lombardia

Un 38enne italiano è risultato positivo al test del coronavirus ed è ricoverato in Terapia intensiva all’ospedale di Codogno, in provincia di Lodi. A quanto si apprende, l’uomo èe si attende in queste ore un bollettino dei medici della struttura sanitaria per un aggiornamento sulle sue condizioni. A quanto si apprende, il 38enne sarebbe in trasferimento all’ospedale Sacco di Milano, punto di riferimento nazionale per le bioemergenze insieme all’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma.

Anche la moglie del 38enne è risultata positiva al nuovo coronavirus. La donna è ricoverata al Sacco e per lei la positività è confermata. All’ospedale di Milano, “in isolamento”, c’è anche il collega rientrato dalla Cina con cui il 38enne ha cenato all’inizio di febbraio. Lo ha riferito l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, a Rainews. (ADNKRONOS)