Emiliano a Foggia, operatori 118 “Basta promesse pre-elettorali, dare certezze”

. “Domani sabato 22 febbraio a Foggia, ci sarà nuovamente il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che si recherà presso l’auditorium della Camera di Commercio, per festeggiare l’assunzione di 101 lavoratori in. Bene, nuovo giro, nuove strette di mano, nuovi sorrisi e tante fotografie, mentre per altri precari, per altri lavoratori da sempre considerati di serie B, riecheggiano nell’aria le stesse promesse di stabilizzazione, quelle che puntali arrivano prima delle primarie o delle elezioni, ma che poi sfumano in nulla di concreto, ma solo in chiacchiere per racimolare voti“. Lo scrivono a StatoQuotidiano un gruppo di lavoratori del 118 della Provincia di Foggia.

“Questo vivono ancora oggi gli operatori del 118 della provincia di Foggia, che dopo dieci anni si ritrovano a fare i conti con false speranze che restano sempre e solo promesse preelettorali. Gli operatori del 118 sono stanchi di essere considerati e sfruttati solo per propaganda elettorale, perché che questo sia il fine è chiaro a tutti. Per quanto ancora questi politici intendono calpestare la dignità di questi lavoratori non è dato sapere. Una cosa sola pare essere certa, i bei discorsi, restano solo parole al vento”.