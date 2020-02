Fai da te: come mettere in sicurezza cablaggi elettrici con le guaine termorestringenti

La, durante la sua fase di sviluppo e allestimento, è un passaggio fondamentale, soprattutto nel “fai da te”. Per svolgere al meglio questa delicata e importante parte del lavoro esistono degli strumenti idonei da utilizzare seguendo alcune particolari accortezze. Tra questi strumenti fondamentali troviamo le, elementi molto semplici ma di primaria rilevanza per la messa in sicurezza di un cablaggio elettrico.

Le guaine termorestringenti sono delle guaine molto particolari che si restringono con il calore. Rappresentano un prodotto molto diffuso, in quanto trovano svariate applicazioni d’uso. Sul mercato possiamo trovarne di varie misure e di colorazioni differenti. Al variare della misura, varia ovviamente anche il grado di restringimento della guaina. Il calore è una variante davvero importante all’interno di un circuito elettrico, per cui è necessario che un cablaggio venga sempre messo in sicurezza e ben isolato con l’utilizzo di questa guaina termorestringente.

Come utilizzare una guaina termorestringente

Questo speciale strumento è particolarmente indicato nella giunzione dei cavi, può rappresentare anche un naturale sostituto al nastro isolante o al nastro autoagglomerante. Solitamente questa operazione viene svolta seguendo alcuni semplici passaggi:

è necessario tagliare un pezzo di guaina della misura adatta;

della misura adatta; prima di andare a collocare la guaina sarebbe preferibile anche saldare i cavi elettrici;

affinché la guaina possa restringersi è necessario sottoporla ad un calore , solitamente almeno di 70°. Questa operazione di solito viene svolta con un’apposita pistola termica che emetta calore ma, nel “fai da te”, può andare bene anche riscaldare la guaina con un accendino;

, solitamente almeno di 70°. Questa operazione di solito viene svolta con un’apposita che emetta calore ma, nel “fai da te”, può andare bene anche riscaldare la guaina con un accendino; occorre però prestare molta attenzione che la fiamma non tocchi direttamente la guaina, andandola così a bruciare e compromettendone l’utilizzo;

che la fiamma non tocchi direttamente la guaina, andandola così a bruciare e compromettendone l’utilizzo; man mano che il calore avvolgerà la guaina, quest’ultima si restringerà progressivamente ;

; verificare che il restringimento sia uniforme in modo da essere isolante.

Si tratta quindi di uno strumento davvero facile da utilizzare, è necessario soltanto provare e mettere un po’ di attenzione durante la fase di restringimento. Il taglio della guaina deve però essere effettuato con molto cura, stando attenti a non danneggiarla e a non delineare una superficie irregolare. Un taglio non lineare potrebbe facilitare la rottura durante la fase di riscaldamento.

Quando utilizzare la guaina termorestringente

Questa speciale guaina è totalmente isolante e può quindi sostituire i vari nastri che sono maggiormente soggetti all’usura del tempo e all’azione del calore. Occorre sempre individuare guaine della sezione opportuna, in base al cavo che intendiamo isolare. Non è mai consigliabile cercare di adattare al cablaggio guaine di altre sezioni. Durante queste operazioni occorre infatti ricordare sempre che la sicurezza è fondamentale e affinché questa venga garantita è opportuno seguire l’applicazione prevista dal costruttore.

Anche nel caso si utilizzasse una pistola termica è importante mantenere una certa distanza dalla guaina, durante la fase di restringimento, per non surriscaldarla eccessivamente. Solitamente le guaine possono restringersi fino ad una sezione massima pari alla metà del loro valore iniziale. Ovviamente in questo caso si parla di restringimento massimo, è sempre possibile fermarsi prima in base al grado di restringimento richiesto. Per far sì che questa operazione venga svolta senza problemi è quindi molto importante individuare un cavo della sezione giusta.

Le guaine termorestringenti durante la fase di restringimento subiscono una leggerissima restrizione anche in direzione longitudinale. Questa componente deve essere attentamente valutata, in fase di progettazione del cablaggio, soprattutto nel caso in cui si utilizzino spezzoni residui di guaine tagliate in precedenza. Il restringimento longitudinale, quindi della lunghezza della guaina, si calcola con una percentuale e viene riportato dal costruttore sui dati tecnici del prodotto.