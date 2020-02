Foggia, “Caso crocifisso”. Living Project “Luce per colmare il vuoto di bellezza..”

, 21 febbraio 2020. “Dopo i fatti incresciosi accaduti nella chiesa di Sant’Antonio Di Padova di Foggia la Living Project si propone per colmare il vuoto di Bellezza e la solitudine della Croce presente sul murone bianco con un elemento tanto presente quanto non considerato…“. E’ quanto reso noto in un comunicato inoltrato a.it.

“La luce è il filo conduttore che guida, oggi come in passato, la mente dell’artista e le mani degli artigiani che collaborano con lui: la luce che passa attraverso il vetro soffiato liberandone i colori, la luce che vibra e accarezza le imperfezioni delle tessere musive, la luce che scatena i bagliori del bronzo e valorizza le venature del marmo. L’arte è il mezzo per dare nuova luce, e quindi nuova vita ai luoghi dove la vita scorre, e, nel caso dei luoghi di culto, per rinnovare la sacralità nello spazio della liturgia. La fedeltà a questo pensiero si traduce spontaneamente in qualità dell’opera e soddisfazione di chi quest’opera la usa e la vive. Solo attraverso la qualità e la soddisfazione, infatti, possiamo apprezzare, con mente libera, l’ambiente così rinnovato: solo così questa luce può raggiungere gli occhi per poi illuminare l’anima”. “La luce, carica del suo significato liturgico, non è solo il mezzo che ci consente di frequentare un ambiente, di interagire con l’architettura e con gli altri fedeli, ma è anche oggetto della liturgia stessa, metafora del divino al quale l’uomo naturalmente tende, diversamente coniugata negli elementi dell’ambiente sacro per trasmetterne la complessa e molteplice simbologia: lampada del santissimo, candele votive etc.

Il Maestro crea con la luce e modellata dalle imperfezioni uniche create dalla tecnica: la luce è la tela sulla quale, con una tavolozza fatta di infinite possibili sfumature, diverse per disegno e cromia, l’artista crea qualcosa di unico: un’opera che è cangiante nel tempo, scandito dal giorno e dalle stagioni, un’opera coinvolgente e interattiva, che ci illumina, ci bagna dei suoi colori e, toccandoci, comunica il suo significato”.

“Se un dipinto può essere interpretato come una finestra su ciò che l’artista vuole farci vedere, riproducendo attraverso la luce riflessa una tridimensionalità esterna, allora l’illuminazione artistica può essere, invece, un’opera che, grazie alla luce trasmessa, riesce a creare una tridimensionalità interna, che si sovrappone all’ambiente, intima e personale, con una prospettiva che si genera nel tempo anzichè nello spazio”.

“Per capire pienamente questa “filosofia” della luce, dobbiamo comprendere innanzi tutto quale sia la richiesta, quali sono gli obiettivi e come vengono raggiunti. Dal progettista, dal parroco e dalla comunità la richiesta è di realizzare qualcosa di unico, che sappia creare la giusta atmosfera e il giusto raccoglimento, e riesca a comunicare un messaggio sacro ben definito, che entri a far parte della liturgia. Deve essere qualcosa non soltanto di “esteticamente bello”, deve essere Arte: cioè il riflesso di una realtà poliedrica, fatta di storia, di cultura, tradizione, un’immagine che renda percepibile ciò che è invisibile (usando le parole del Santo Papa Giovanni Paolo II, nella sua lettera agli artisti), un messaggio che guidi alla comprensione dell’oggetto della Fede. La Luce artistica deve spesso confrontarsi con l’arte già presente all’interno del luogo sacro, oppure valorizzare una nuova chiesa, sfide che vengono affrontate dal committente, dall’artista e dal liturgista, per realizzare assieme e sinergicamente un’opera che funzioni e che riesca in tutto questo senza essere svincolata o indipendente, ma fortemente legata al luogo e alla comunità”.