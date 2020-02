Impara a leggere la mappa dei brufoli

I brufoli vengono spesso considerati in modo semplicistico dei fastidiosi inestetismi della pelle, ma in realtà potrebbero essere sintomatici di alcune criticità che non andrebbero sottovalutate. Comunemente i brufoli vengono considerati un fenomeno che riguarda per lo più l’età adolescenziale, pertanto vi è la tendenza a relegarli, erroneamente, ad una mera questione di acne giovanile. In questa guida scopriremo insieme come contrastare i brufoli ed identificare le problematiche ad essi associate.

Che cosa sono i brufoli sottocutanei

I brufoli sottopelle si possono manifestare in qualunque individuo di qualsiasi fascia di età. Non vanno sottovalutati poiché potrebbero essere il campanello d’allarme di uno stato di salute precario. Si presentano come sgradevoli pretuberanze sottopelle causate da uno stato infiammatorio e possono essere di varie dimensioni, risultando in alcuni casi, piuttosto dolorose.

Come combattere i brufoli?

Sapere come nascono i brufoli è un ottimo punto di inizio per sapere come debellarli. Le fonti sul web sono tanti e il rischio di far confusione o incorrere in false notizie è dietro l’angolo. Per non cadere in errore con rimedi borderline si possono attingere soluzioni da fonti certificate come il sito di Nivea, ad esempio, dove c’è un dettagliato articolo su come combattere i brufoli, in base alla tipologia di cute. La pelle eccessivamente grassa, infatti, è la causa scatenante dell’insorgere di brufoli e punti neri, pertanto è necessario trattare la cute in modo tale da tenere sotto controllo l’eccessiva produzione di sebo. È necessario sottoporre la propria pelle ad un trattamento adeguato per restituire alla carnagione il suo aspetto migliore.

Rimedi contro la pelle grassa

Una accurata pulizia del viso è la migliore base di partenza per limitare i problemi della pelle grassa e inibire il formarsi dei brufoli. Applicare un ottimo gel scrub anti-batterico aiuta a detergere la pelle in profondità, apre i pori e contrasta l’effetto lucido della cute. Alla fine di ogni trattamento è consigliabile usare un tonico disinfettante. Vi sono anche metodi naturali che se applicati con costanza possono rivelarsi molto efficaci: con i petali di calendula, che sono anti-infiammatori, è possibile preparare un infuso con il quale detergere la pelle. Un altro ottimo rimedio consiste nel versare alcune gocce di essenza di camomilla in un recipiente di acqua bollente. L’effetto del vapore puntato sul volto garantisce importanti benefici alla pelle.

La mappatura dei brufoli

Bisogna tenere in considerazione il punto nel quale questi sgradevoli ospiti fanno la loro apparizione, infatti, come evidenziato dal dermatologo statunitense Joshua Zeichner, a seconda di dove spuntano si può effettuare già una diagnosi sommaria inerente quelle che potrebbero essere le patologie in corso. I brufoli che compaiono sulla zona della fronte e del naso denotano stress. I foruncoli sul cuoio capelluto denotano l’utilizzo di uno shampoo non sufficientemente delicato che causa l’aumento di sebo. I brufoli attorno alla bocca indicano un consumo eccessivo di cibi acidi o grassi. Quando i brufoli si concentrano unicamente sulla fronte può significare che ci siano dei problemi di digestione in corso.

Quando compaiono sul viso delle donne nella zona del mento, della mascella e del collo sono dovuti agli sbalzi ormonali legati al ciclo.