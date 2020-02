Incandidabilità Riccardi Zingariello Conoscitore, slitta l’udienza. Ex Sindaco “Non esistono atti a favore criminalità”

, 21 febbraio 2020. Fissata per il 10 marzo 2020 (Relatore dr.) l’udienza relativa all’incandidabilità del già sindaco di Manfredonia, Angelo, del già vice sindaco Salvatore, e del già consigliere comunale AntonioCome anticipato, l’udienza presso il tribunale di Foggia era stata fissata inizialmente per il 28 gennaio 2020, e in seguito rinviata al, dopo richiesta di differimento. Come confermato a, il precedente giudice era la dottoressa, che avrebbe rinunciato al procedimento per “rapporti amicali e di stima reciproca” con lo stesso Riccardi, come da nota del Tribunale foggiano.

L’udienza, su ricorso proposto dal Ministero dell’Interno, segue naturalmente lo scioglimento del Consiglio comunale di Manfredonia (come avvenuto a Cerignola), dopo le relative sedute del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro Luciana Lamorgese, a seguito di “accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali, a norma dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)”. Per il Comune di Manfredonia, come per quello di Cerignola, è stato deliberato “l’affidamento, per diciotto mesi, a una commissione di gestione straordinaria” (il consiglio comunale di Manfredonia era stato già sciolto il 21 maggio 2019 a seguito delle dimissioni del sindaco).(vedi focus in basso)

Riccardi “La mia Giunta non ha favorito nessun tipo di consorteria locale“

“La Giunta Riccardi non ha favorito nessun tipo di consorteria locale“, ha detto, in un’intervista ad Antenna Sud, Angelo Riccardi. “Che ci fossero rapporti tra pubblici amministratori e presunti appartenenti alla criminalità organizzata – ha detto ancora l’ex sindaco – da quello che leggo dalla relazione della Commissione d’indagine, anche se ci sono stati non hanno prodotto alcun tipo di risultato”. Dunque, atti della P.A. a favore della stessa criminalità. “Inoltre – ha aggiunto Riccardi – non solo questi rapporti erano sconosciuti ai diretti interessati ma anche agli inquirenti”. Difatti “Se parliamo di una persona (il riferimento è a Giovanni Caterino,ndr) non nota alle Forze dell’Ordine, se la stessa magistratura ha svolto delle indagini lunghissime (procedimento penale in corso,ndr) per determinare che lo stesso potrebbe essere uno degli artefici della Strage di San Marco, mi chiedo: come fa un libero cittadino ad arrivare a una conclusione del genere ancor prima di chi ha svolto le stesse indagini?. “Vogliamo dimostrare – ha detto ancora Riccardi – come concretamente questo rapporto, tra un pubblico amministratore e un presunto basista di una strage, possa aver prodotto un vantaggio per il basista? C’è un atto della P.A. che ha portato un vantaggio allo stesso? Lo si puo’ dimostrare?”. Poi il finale sul futuro “Il mio futuro sarà in politica, al momento non ho deciso cosa, al momento sono impegnato per la mia città”.

FOCUS STATOQUOTIDIANO. “Scioglimento Manfredonia”, cosa potrebbe originare l’incandidabilità dei politici (dal VI capitolo Relazione). Relativamente alle recenti dichiarazioni dell’ex sindaco Riccardi, vanno evidenziati alcuni passaggi da una sentenza della Cassazione presente nella relazione della CdI. In particolare, affinchè “scatti l’incandidabilità alle elezioni” si “rileva la responsabilità dell’amministratore nel grave stato di degrado amministrativo causa di scioglimento del consiglio comunale”. Pertanto “è sufficiente che sussista, per colpa dello stesso amministratore, una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze esterne e asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio.” E’ quanto emerse da raccolta dati (sentenza Corte di Cassazione), in seguito alla relazione finale della Commissione d’inchiesta insediatasi nel Comune di Manfredonia. Da qui, la misura interdittiva non richiede che la condotta dell’amministratore “integri gli estremi dell’illecito penale di partecipazione ad associazione mafiosa o di concorso esterno nella stessa“.

Come verificato da StatoQuotidiano nel nostro speciale sullo scioglimento del Consiglio comunale di Manfredonia, gli accertamenti demandati alla Commissione avevano “esclusivamente la finalità di verificare se nel Comune sussistessero “elementi” “concreti, univoci e rilevanti su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori […]”. Pertanto, si fa riferimento a “forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”. Secondo la Commissione d’indagine “Gli ‘elementi indicati dall’art. 143 non devono essere identificati, così come evidenziato nella surrichiamata giurisprudenza, con la prova o con il grave indizio del collegamento diretto o indiretto con la criminalità organizzata o del condizionamento. Non devono insomma essere identificati con il quadro probatorio o indiziario necessario per l’avvio dell’azione penale (ad esempio per il delitto di associazione di stampo mafioso), o per l’applicazione di una misura di prevenzione”. “Elementi dunque, e non prove, né gravi indizi, sui quali si fondano invece i procedimenti penali o quelli per l’applicazione delle misure di prevenzione”.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it