La magia delle bande musicali a Bovino, Candela, Monteleone e Orsara

(Fg) – La magia delle bande musicali di paese appartiene alla storia d’Italia. Gli ottoni luccicano, riflettono la luce del sole, e restituiscono alla piazza e alle strade un’atmosfera di partecipazione collettiva, di festa, che attraverso la musica dà una colonna sonora alle ricorrenze più sentite, al patrimonio d’identità e appartenenza che si rinnova da secoli ad ogni grande occasione. Ma la banda musicale non è soltanto questo: è la prima opportunità, per tanti giovani della provincia italiana, di essere affascinati dalla musica e di essere poi educati e formati musicalmente. E’ da queste premesse che, da Bovino, alle ore 16 prenderà il via “Piano di Banda”, progetto di Cesare Dell’Anna, musicista bandista per biografia, formazione e passione, conosciuto e apprezzato in tutta Italia e nel mondo.

L’iniziativa è parte di FineConfine, progetto finanziato nell’ambito dell’Avviso pubblico “Periferie al centro”, intervento di inclusione culturale e sociale della Regione Puglia, Assessorato all’Industria Turistica e Culturale e Assessorato al Bilancio e programmazione unitaria, Politiche Giovanili, Sport per tutti coordinato da Teatro Pubblico Pugliese. Dell’Anna porterà a Bovino, Candela (22 marzo), Monteleone di Puglia (26 aprile), e Orsara di Puglia (24 maggio) la musica e la magia delle bande musicali. Lo farà attraverso una serie di seminari che condurrà in collaborazione con il Complesso Bandistico “Santa Cecilia” Città di Orsara di Puglia. I seminari saranno aperti a tutti. L’intento è quello di coinvolgere bambini, giovani e meno giovani, attraverso il linguaggio universale della musica che va oltre i confini dell’età e del genere, abbracciando chiunque voglia farsi trasportare da una magia che esprime tradizione, innovazione, libertà e creatività. Al termine dei seminari, Dell’Anna e il Complesso Bandistico “Santa Cecilia” Città di Orsara di Puglia, assieme alle allieve e agli allievi più pronti, terranno un grande concerto finale. La musica è il filo rosso che sta unendo le prime iniziative del progetto FineConfine. Nei giorni e nelle settimane scorse, infatti, si sono tenuti laboratori musicali a Orsara, Monteleone e Candela.

Oltre alle iniziative in programma con Piano di Banda, da marzo a giugno, il progetto FineConfine si svilupperà con “Il popolo Dauno dà voce all’Antigone”, una serie di laboratori teatrali per adulti under 35 che si svolgeranno a Orsara di Puglia, Bovino, Candela e Monteleone di Puglia. “Il popolo Dauno dà voce all’Antigone” è un’iniziativa a cura di Massimiliano Benvenuto, attore profondamente legato alla Capitanata, già protagonista di numerose altri progetti sul territorio della Daunia. Il teatro è il nostro universo interiore che si affaccia sul palcoscenico del mondo, abbattendo confini, costruendo libertà, dandoci modo di esprimerci andando oltre noi stessi. E’ la memoria dei talenti e della capacità creativa dell’essere umano. La forza di assumere identità diverse, mettendosi nei panni degli altri, per raccontare l’umanità, i sentimenti, le storie che ci rendono donne e uomini del nostro tempo in una dimensione che oltrepassa i confini del tempo e dello spazio. E’ questa l’anima di Fineconfine, un progetto che esplora nuovi spazi e possibilità di formazione creativa offrendoli a Comunità di paesi dell’entroterra, dove più forte è sentita la necessità di attività innovative e rigenerative del tessuto sociale.