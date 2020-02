Manfredonia, aggressione a dipendenti Ufficio anagrafe: feriti

, 21 febbraio 2020. Alcuni dipendenti dell’Ufficio Anagrafe e certificazioni del Comune di Manfredonia – con sede nel Palazzo della Sorgente – ex sede distaccata del Tribunale di Foggia- Piazzale Alessandro Galli -, sono statistamani da un cittadino recatosi sul posto per il rilascio di una carta d’identità. Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it.

Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti del comando della polizia municipale. Per 2 dipendenti risultano ferite riscontrate al Pronto Soccorso dell’ospedale, in seguito ad una colluttazione. Al di là dell’ovvia condanna per quanto indicato, si ricorda come di recente, per migliorare il servizio e la celerità per il rilascio della documentazione dall’Ufficio Anagrafe, era stato predisposto un rafforzamento della pianta organica.

