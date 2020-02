Manfredonia. Escussione polizze Comparti, riprende giudizio Comune – UnipolSai

, 21 febbraio 2020. “ Escussione delle polizze emesse dall’Istituto assicurativo a garanzia dell’esatta esecuzione delle opere di urbanizzazione dei comparti CA4, CA5, CA9 e CB3 “: con recente atto, la– con poteri della Giunta comunale – ha deliberato di”dinanzi al Tribunale di Foggia, dichiarato interrotto, confermando l’incarico già conferito con la deliberazione di G.C. n. 135/2015 all’avv .di Bari”.

Si ricorda come all’avvocato Matassa era stato affidato l’incarico di “rappresentare l’ente anche in via riconvenzionale, nel giudizio promosso dall’ UNIPOLSAI Assicurazioni spa presso il Tribunale di Foggia per l’accertamento, tra l’altro, dell’insussistenza del diritto del Comune all’escussione delle polizze emesse dall’Istituto assicurativo a garanzia dell’esatta esecuzione delle opere di urbanizzazione dei comparti CA4, CA5, CA9 e CB3“. In seguito, con nota del 03.02.2020, l’avv. Matassa con riferimento al giudizio per l’escussione della polizza del Comparto CA 4, ha comunicato l’interruzione del processo, chiedendo ulteriore mandato e delibera di incarico nel caso in cui il Comune ritenesse necessario la riassunzione del giudizio.

La Commissione ha “ritenuto, pertanto, di dover riassumere il giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia attesa la richiesta di ottenere in riconvenzionale l’escussione della polizza fideiussoria rilasciata da Unipol per l’importo di € 2.396.000,00, provvedendo alla nomina del legale di fiducia”.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it