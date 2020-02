Manfredonia, litigio in aula tra minori. Dirigente scuola convoca le parti, indagini PS

, 21 febbraio 2020. Il dirigente dell’istituto scolastico dove, ieri, è avvenuto un litigio in aula tra un ragazzo e una ragazza, minori , ha convocato stamani le parti coinvolte nei fatti. Naturalmente, lesono state informate e sono intervenute per avere contezza su quanto successo.

Come anticipato, i fatti sarebbero avvenuti “durante un’assemblea di classe” (ma non c’è ufficialità sul dato), con litigio ripreso da altri ragazzi, con dei cellulari. Quello che ha sorpreso in tanti, sui social in primis, è la totale indifferenza degli altri giovani durante lo scontro tra i minori. Da evidenziare un intervento dei compagni solo quando il litigio è diventato più acceso. Difatti, da raccolta dati di StatoQuotidiano, i due minori avrebbero cominciato a beccarsi inizialmente a vicenda, poi sarebbero cominciati a volare calci, schiaffi e pugni. Ad avere la peggio, con anticipato, sarebbe stata la ragazza, trasportata in pronto soccorso per accertamenti. Si è parlato di una decina di giorni di prognosi, ma anche su questo dato non c’è ufficialità al momento. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e se vi siano delle situazioni pregresse tra i minori, ipotetici episodi di bullismo e/o altro.

Stamani presso l’istituto scolastico di Manfredonia si sono recati anche gli agenti del Commissariato di Manfredonia, contattati – come prassi – dai sanitari dell’ospedale che hanno avuto l’obbligo di referto sulla ragazza visitata. Si attendono sviluppi ed interventi utili – pedagogicamente in primis – all’intera classe dell’istituto, e come monito futuri a tanti ragazzi di scuole superiori e non.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it