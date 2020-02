“Màscar’ e Sun(e)” colora il carnevale di Monte Sant’Angelo con i sorrisi dei bambini

, venerdì 21 febbraio 2020. Giunto alla sua quinta edizione, “” è l’appuntamento imperdibile del carnevale montanaro. Tra mille difficoltà e fondi da ottenere per organizzarlo, quest’anno i bambini di Monte Sant’Angelo potranno nuovamente sfilare per le vie cittadine con il loro costume carnevalesco.

Sabato 22 febbraio 2020 a Monte Sant’Angelo, come da qualche anno, andrà in scena “Màscar’ e Sun(e)”. Organizzata da MontecreativA, un’associazione composta di Artisti e Creativi, da ACLI e dall’associazione “Insieme per…”, con il patrocinio gratuito del Comune di Monte Sant’Angelo, con media partner Sharing Tv, Peppino Il Belgese, con il fattivo contributo di sponsor privati montanari e della provincia di Foggia, la sfilata sarà un momento di divertimento per tutti i cittadini della città dell’Arcangelo Michele, invitati a sfilare con i loro bambini vestiti in maschera. L’appuntamento è per sabato pomeriggio, alle ore 18:30, in piazza San Francesco. I bambini saranno vestiti in maschera presso il museo Tancredi, per poi ritrovarsi nella piazzetta antistante la chiesa di San Francesco, dove avrà inizio la sfilata, che attraverserà le principali vie di Monte Sant’Angelo. Il percorso vedrà attraversare via Giuseppe Verdi, Corso Vittorio Emanuele II, via Tancredi, via Manfredi, per fermarsi in piazza Giovanni Paolo II dove avrà luogo una festa per i bambini. Dalle ore 22:00 saranno gli adulti a festeggiare, con musiche offerte dal DJ Set “DJ David Mike”.

L’invito è di partecipare, tutti in maschera e soprattutto accompagnare i propri figli a trascorrere un pomeriggio in sana allegria, per una grande festa insieme.

