Maxifurto di 1200 caciocavalli

Milleduecento caciocavalli sono stati rubati nel caseificio della Cooperativa ‘Fonte Luna’ di Vastogirardi (Isernia) e portati via con il furgone in uso ai dipendenti. Ingente il valore complessivo del furto, denunciato alle Forze dell’Ordine, che sfiora i 50.000 euro.La notizia è stata resa nota dal presidente della Cooperativa, Celestino Di Lucente, con un post sulla sua pagina Facebook in cui ha diffuso anche la targa del veicolo e chiesto la collaborazione di tutti. Secondo una prima ricostruzione i ladri sarebbero entrati, la notte scorsa, nel locale dove i caciocavalli vengono conservati e avrebbero portato via tutte le coppie del pregiato prodotto caseario pronte per essere vendute. (ANSA)