Pantera nera, trovati diversi segni di (presunta) predazione

TGR del Molise sono state mostrate le immagini (foto in alto) di una pecora totalmente scarnificata ritrovata nella stessa contrada di Limosano (Campobasso) dove i due agricoltori, padre e figlio, hanno segnalato la presenza dell'animale e scattato alcune foto. Racconto corroborato dalla presenza di impronte di 9 cm di diametro che gli esperti del servizio veterinario della Regione hanno considerato "compatibili" con quelle di una pantera. Analogamente alla capra trovata a San Severo, i resti della pecora sono stati portati all'Istituto Zooprofilattico di Teramo dove si verificherà la presenza del DNA. La storia della tappa "foggiana" del grosso felino sembra ripetersi in maniera quasi identica nel territorio del Molise. La differenza sta però nel fatto che i segni della (presunta) predazione sembrano più evidenti e numerosi.

In base a quanto riferito dai cacciatori presenti sul posto le impronte della presunta pantera seguirebbero quelle di un cinghiale. Ieri un imprenditore agricolo che abita vicino al luogo in cui è stato avvistato il felino nelle ultime ore ha segnalato la scomparsa nella stalla di tre pecore e di un montone. Il sito QuotidianoMolise.com ha diffuso la foto di quello che sembra un gatto scarnificato in maniera molto simile a quanto riportato da Stato tempo fa nelle campagne di San Severo.

Come è avvenuto nel periodo “foggiano” della pantera sono tornati anche gli inviati della trasmissione di Rai Uno “La Vita in Diretta”, probabilmente accompagnati dal loro esperto, il veterinario dott. Federico Coccia. Le ultime segnalazioni di avvistamenti si riferiscono alle campagne di Trivento e Bagnoli del Trigno. Se da una parte qualche cittadino ha manifestato preoccupazione, altri hanno preso con ironia le notizie della presunta presenza dell’animale in zona.