Pensioni scuola 2020, posti disponibili per Foggia

I dati sulle. Per effetto dei pensionamenti dal 1° settembre 2020, i posti disponibili saranno 34.111, di cui per i docenti 26.327 e per il Personale ATA 7.788. Gli Uffici Scolastici pubblicheranno i dati provinciali, con la ripartizione per classi di concorso, utili per la mobilità e le assunzioni.

Come vengono suddivisi i posti disponibili fra mobilità e assunzioni? Il 50% dei posti va alla mobilità, il 50% alle immissioni in ruolo. Dopo aver accantonato il 50% dei posti disponibili dopo i trasferimenti provinciali da destinare alle immissioni in ruolo, i posti residui sono così suddivisi:

a.s. 2020/21 30% mobilità interprovinciale

a.s. 2020/21 20% mobilità professionale (passaggi di ruolo e/o di cattedra).

PUGLIA

785 docenti (98 infanzia, 178 primaria, 173 primo grado, 336 secondo grado) e 178 ATA in provincia di Bari ,

, 188 (44 infanzia, 41 primaria, 35 primo grado, 68 secondo grado) e 38 in provincia di Brindisi ,

, 377 (40 infanzia, 81 primaria, 96 primo grado, 160 secondo grado) e 96 in provincia di Foggia,

612 (84 infanzia, 154 primaria, 148 primo grado, 226 secondo grado) e 178 in provincia di Lecce ,

, 311 (34 infanzia, 97 primaria, 73 primo grado, 107 secondo grado) e 56 in provincia di Taranto (fonte UIL)

