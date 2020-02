Puglia, incidente sulla SS16 a Trani: 2 feriti

, 21 Febbraio 2020. A causa di un incidente sulla statale 16 “Adriatica” è stata temporaneamente chiusa la carreggiata, in direzione Brindisi, al km 760,230, nel comune di Trani in provincia di Bari. L’incidente, per cause ancora da accertare, ha coinvolto un veicolo che ha perso il controllo ed un altro sopraggiunto dopo. Nell’impatto i conducenti delle autovetture sono rimasti feriti.