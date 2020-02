Regione Puglia, ecco la spesa per il personale dei Gruppi consiliari

, 21 febbraio 2020. Si chiama”Liquidazione in favore dei Gruppi consiliari per le spese del personale”. Anno 2020,primo semestre. Visto che la X Legislatura del Consiglio regionale pugliese si spegne a giugno prossimo l’importo complessivo deliberato è pari a 1.358.899,08 euro : cifra ottenuta dividendo il totale di euro 2.717.798,16.

Pertanto ai 50 consiglieri spetta avere quanto segue :

-Fratelli d’Italia 5 consiglieri euro 133.225,40

-Emiliano di sindaco di Puglia 3 consiglieri 79.935,24

-Forza Italia 4 consiglieri 106.580,32

-La Puglia con Emiliano 3 consiglieri 79.935,24

-Movimento Cinque Stelle 8 consiglieri 213.160,64

-Noi a Sinistra per la Puglia 3 consiglieri 79.935,24

-Partito Democratico 12 consiglieri 319.740,96

-Popolari 3 consiglieri 79.935,24

-LEU/Progressisti 3 consiglieri 79.935,24

-Movimento Schittulli 2 consiglieri 53.190,16

-Gruppo Misto 5 consiglieri 133.225,40.

Con Legge regionale n.29/2015 sono state dettate le norme per l’acquisizione e contrattazione del personale in capo ai Gruppi consiliari. Quindi il costo ogni 365 giorni ammonta a euro 2.717.798,16 corrispondente alla somma di 53.290,16 euro per unità moltiplicata per il numero di 50 consiglieri regionali. Quantificazione che tiene conto del trattamento economico massimo,fondamentale e accessorio previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa,con inclusa la retribuzione differita,del valore dei buoni pasto e dei compensi per il lavoro straordinario.

A cura di Nino Sangerardi, 21 febbraio 2020