“Retis”, droga Manfredonia. Arrestati non rispondono dinanzi al Gip

, 21 febbraio 2020. Operazione ““: svoltisi stamani, 21 febbraio, dinanzi al Gip del Tribunale di Foggia, glidei 6 manfredoniani interessati da un’ordinanza di custodia cautelare, eseguita – all’alba dell’ultimo San Valentino – , daidi Manfredonia. L’esecuzione dell’ordinanza segue l’emissione del provvedimento del Tribunale di Foggia. All’esecuzione delle misure hanno fornito un “prezioso e determinante contributo” i militari dello Squadrone Eliportato Carabinieri “Cacciatori di Puglia” e il Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno.

I SOGGETTI DESTINATARI DELLE MISURE. Come indicato dagli inquirenti, a finire “nella rete” degli investigatori: Pacillo Alexander Thomas cl. 86 (per il quale è stato disposta la detenzione in carcere), i coniugi Falcone Michele e Vessio Teresa, cl. 69 e cl. 84 (detenzione ai domiciliari) Contestabile Christian, cl. 94 (domiciliari) e Giandolfi Francesco, cl. 87 (domiciliari). Destinataria della stessa misura cautelare anche una sesta persona, Castrignano Michele, cl. 73, con precedenti di polizia, sottoposto all’Obbligo di Dimora nell’agro del Comune di Manfredonia, poiché risultato essere “uno spacciatore indipendente”, che “trattava la compravendita di piccole partite di cocaina dai 5 ai 10 grammi, solitamente acquistandola a Cerignola, per poi spacciarle sulla piazza di Manfredonia“.

IL REATO CONTESTATO. Il reato contestato ai destinatari della misura è quello di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso”. Il collegio difensivo è composto tra l’altro dagli avvocati Stefano Pio Perrone, Innocenza Starace, Domenico Di Giorgio, tutti del Foro di Foggia.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano, tutti i soggetti interessati dall’indagine si sono avvalsi stamani della facoltà di non rispondere, durante gli interrogatori dinanzi al gip Dello Iacovo.

