“Segnalazioni illeciti o irregolarità dipendenti ed ex Comune di Manfredonia”: progetto WhistleblowingPA

, 21 febbraio 2020.promosso da Transparency International Italia e il Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali per l’acquisizione e la gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità da parte dei dipendenti del Comune di Manfredonia, degli ex dipendenti in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni, dei lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore del Comune di Manfredonia (Art. 54 bis D.Lgs. 165/2001).

Al contempo è stato stabilito di approvare la “Circolare in merito all’aggiornamento della procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità – Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. whistleblower)”, predisposta dal Segretario Generale – RPCT, tesa ad aggiornare la disciplina in essere, al fine di recepire il passaggio dalla gestione cartacea a quella telematica ed altresì fissare condizioni, forme e garanzie di accesso e trattamento dei dati.

allegato > ComStr n027 del 19022020