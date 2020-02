Siri da Orta Nova “Realizzare ‘flat tax fase due’ se Lega tornerà al Governo”

“Di strada ne è stata fatta tanta”

Avere il coraggio di cambiare. Realizzare “la flat tax fase due” (quella rivolta ai redditi delle famiglie) se “la Lega riuscirà a tornare al governo”. Chiedere ai potenziali sostenitori del partito verde di “fare da sentinelle e vigilare affinché la Lega si impegni a realizzare le promesse della flat tax”. Questi le riflessioni principali enunciate da, senatore leghista, nella serata di giovedì 20 febbraio presso il Palazzo Ex Gesuitico nel corso del convegno dal titolo “ la flat tax: sviluppo e analisi della riforma fiscale”.

“Cosa inimmaginabile qualche anno fa trovare una comunità che si raccogliesse intorno ad un progetto che avesse come comune denominatore la parola Lega” le parole di esordio di Siri alla presenza di un uditorio numeroso. Oggi, ha quindi sottolineato con soddisfazione, la Lega può vantare il risultato di essere riuscita ad allargarsi e a coinvolgere, nel suo progetto di rinnovamento della politica italiana, non più solo le regioni del Nord Italia, ma anche quelle del Sud: “Di strada ne è stata fatta tanta” precisa infatti “ed è emersa tra le persone e nelle varie regioni la voglia di meritarsi una classe dirigente capace e intelligente”. Il senatore ha poi puntato l’attenzione sulla realtà della Puglia definendola una regione importante economicamente nella quale sono presenti realtà industriali di rilievo non solo nazionale, ma anche internazionale che meritano attenzione. Neo da considerare: un divario infrastrutturale dove il problema è la burocrazia. E, accanto a tale neo, un sistema, in tutta l’Italia, nel quale il lavoro è importante, “ma solo se non si guadagna troppo”. Un sistema che non punirebbe solo l’imprenditore, il lavoratore autonomo, ma soprattutto il lavoratore dipendente. Come? Aumentando progressivamente l’aliquota fiscale, secondo Siri. E, nota dolente, queste cose in Parlamento non esisterebbero. Anzi, anche i politici sarebbero soverchiati dalla pubblica amministrazione e dalla burocrazia. Senza capire che potrebbero cambiare le norme: “perché questo è il ruolo della politica”.

La soluzione prospettata da Armando Siri sarebbe in una riforma complessiva del sistema fiscale italiano, e soprattutto dell’IRPEF, il cui principio ispiratore sarebbe la flat tax, letteralmente “tassa piatta”, espressione che indica la natura fissa e uguale per tutti che caratterizza questa tipologia di tassa. Dati alla mano, il senatore presenta il progetto: “rimasto fermo per il momento perché non siamo nella maggioranza di governo”. In Italia i lavoratori dipendenti sono circa 41 milioni e i contribuenti sono il 53% di questi. Il 95% dei lavoratori dipendenti hanno un reddito entro i 55 milioni di euro annui. A tale fascia di reddito, nel progetto delineato da Siri, sarebbe rivolta un’aliquota fiscale unica al 15%.

Risultati previsti: la flat tax fase due porterebbe benefici al 69% dei lavoratori dipendenti. E questo perché, così come nelle intenzioni espresse dal leghista, nel progetto al centro del nuovo sistema sarebbe posto non il singolo contribuente ma la famiglia fiscale: una realtà rispetto alla quale tenere conto, per la tassazione, dei carichi familiari come i figli, le persone anziane, il portatore di handicap, e in virtù delle quali poter riconoscere una serie di deduzioni fisse. La flat tax, insomma, porterebbe dei vantaggi che potrebbero interessare il 40% delle famiglie con un solo componente, circa il 57% delle famiglie monoreddito, il 59% delle famiglie bireddito, il 54% di altre situazioni. E non sarebbe anticostituzionale. “Chi sostiene che la flat tax sia incostituzionale soffre di analfabetismo funzionale”.

Questo perché, pur proponendo un’aliquota unica e fissa, riuscirebbe, proprio in virtù delle varie deduzioni contemplate, a preservare il principio della tassazione progressiva sancito dall’articolo 53 della stessa Costituzione Italiana. E così Siri sintetizza in modo lapidario la sua convinzione: “L’azione di leva fiscale e sociale, fatta di agevolazioni e deduzioni, da operare attraverso le imposte, non dovrebbe essere praticata nei confronti di coloro che sono incapienti e in situazione di povertà, ma nei confronti di coloro che le tasse le pagano”.

A cura di Daniela Iannuzzi, 21 febbraio 2020