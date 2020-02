Vizzino, Pentassuglia e Caracciolo: solidarietà Mario Conca

Nota dei consiglieri regionali Mauro Vizzino (presidente V Commissione consiliare), Donato Pentassuglia (presidente IV Commissione consiliare) e Filippo Caracciolo (presidente II Commissione consiliare).

“Avendo appreso che la candidatura del consigliere regionale uscente del M5S Mario Conca non è stata accettata dallo staff politico nazionale, nell’esprimere la nostra solidarietà ad un valente rappresentante della politica regionale, non ci possiamo esimere dal constatare che il fin troppo invocato rispetto delle regole democratiche, proprio in casa M5S viene troppo spesso confuso con il potere decisionale di poche menti “elette”, a dispetto delle reali o potenziali volontà popolari che sono alla base della democrazia. Nonostante il consigliere Conca si sia regolarmente iscritto alle “regionarie” come candidato consigliere regionale, egli ha ricevuto la notifica di avvenuta non accettazione della sua candidatura senza motivazioni, ma con un tranciante messaggio tanto semplice quanto fuori da ogni regola democratica. Il messaggio era a firma dello staff della segreteria nazionale, ma non è difficile capirne il vero mittente, ossia il capo politico Vito Crimi, che evidentemente non ha nelle sue corde il dono di osservare la realtà o peggio ubbidisce a logiche partitiche che i rappresentanti nazionali del M5S hanno sempre attribuito ai loro avversari politici ma che, allo stato, appaiono come loro specifico elemento distintivo”.