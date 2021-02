(STATOQUOTIDIANO, ore 11). Manfredonia, 21 febbraio 2021. Una storia in tv con protagonisti di Manfredonia spopola sul web. “Teatro” il programma “C’è posta per te“, condotto da Maria De Filippi.

StatoQuotidiano aveva anticipato la registrazione della puntata, la presenza a Manfredonia del postino del programma. Ieri, dopo mesi di attesa, la presenza in studio – durante la settima puntata – , di Maria Siponta e del papà di Antonella, “una figlia che si vede negare il libero accesso a suo padre”, come riporta Fanpage.

“Da quando ha sposato proprio la Sipontina“, l’uomo non sarebbe più lui: “Dobbiamo chiamarti di nascosto perché a lei non sta bene. Devi cancellare i messaggi e le chiamate“.

“Uno scenario abbastanza bizzarro che ha causato molta indignazione nel pubblico appassionato di C’è posta per te”.

“Di fronte agli attacchi di Antonella e alle prove mostrate da Maria De Filippi – riporta fanpage -, Maria Siponta si è difesa anche davanti all’evidenza: “Parliamo di una ventina di telefonate al giorno e non sono telefonate per cose utili. Se hai un motivo utile puoi farlo. La cosa è diventata molto insistente. A me dà fastidio questo rapporto morboso. Siete grandi e dovete capire che adesso vostro padre ha un’altra famiglia”. […] Io poi ti ho detto di cancellare il mio numero, non quello di tuo padre“.

“Alla fine la busta” è stata aperta “con la promessa che i rapporti si riallaccino e i dissidi si stemperino”. Numerosi i commenti sui social contro la donna di Manfredonia.