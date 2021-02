COVID Cinque Reali Siti, gli appelli, la “variante inglese”, i dati a oggi

Cinque Reali Siti – COVID, Settimana da fiato sospeso nei Cinque Reali Siti. Il richiamo, nelle parole del sindaco del comune di Stornarella, Massimo Colia, diffuse ieri nel suo comunicato su Facebook: “Non illudiamoci di poterla passare liscia, perché il covid non fa sconti a nessuno”.

L’allarme: diversi i casi ormai di persone positive che non rimangono a casa. Il tampone fatto privatamente, e quindi non tracciabile, sembrerebbe dare il via libera ad uscite, alla mancata osservanza dell’isolamento fiduciario. E la trasmissione del virus così non si arresta.

I dati. Situazione apparentemente stazionaria nei comuni di Ordona e Carapelle; leggera flessione rilevata nel comune di Stornarella, dove si è passati da 21 a 19 casi di contagio.

A Stornara, invece, fulminea ordinanza di chiusura dell’istituto comprensivo locale, da parte del sindaco Rocco Calamita per nuovi casi emersi tra gli alunni “dopo aver avuto un lungo colloquio con la Asl ed il dirigente scolastico”.

E, a destare maggiore preoccupazione, i 7 casi di contagio da variante inglese emersi ad Orta Nova, anche se il dato complessivo evidenzia numeri in calo: positivi infatti passati da circa 184 a 175, secondo l’ultimo bollettino diffuso dall’Amministrazione Lasorsa.

Ordinata intanto ulteriore sanificazione in alcuni istituti scolastici di Carapelle ed Orta Nova.

Daniela Iannuzzi