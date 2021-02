(STATOQUOTIDIANO.IT, ore 9). Manfredonia, 21 febbraio 2021. COVID_19: i punti vaccinali attualmente operativi a Manfredonia sono due, non uno come erroneamente riportato in rete. Il primo – PVT è situato presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di via Barletta, il secondo – PVO presso il Presidio Ospedaliero.

La direzione aziendale sta valutando ulteriori PVT esterni alle strutture sanitarie per la vaccinazione di massa.

Le date di prenotazione finora comunicate ai cittadini sarebbero temporanee, essendo partito l’applicativo “ma senza coinvolgere gli operatori”. I cittadini che hanno già prenotato la vaccinazione dovrebbero essere tutti richiamati, con conseguente ricalcolo delle date di prenotazione, con tempi di conseguenza ridotti.

Tanti i cittadini che hanno evidenziato come le date per la somministrazione del vaccino sono state fissate nei prossimi mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre.

A cura di Giuseppe de Filippo, Manfredonia 21 febbraio 2021

DOMANI PARTE LA CAMPAGNA VACCINALE ANTI COVID PER GLI OVER 80 NELLE ASL PUGLIESI

Sono circa 160mila i cittadini pugliesi over 80 prenotati sui vari canali (Cup, Farmacup e sito Puglia Salute) su un target di circa 200mila per la vaccinazione anti covid. Lo comunica l’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco. Le prenotazioni resteranno comunque aperte.

Domani lunedì 22 febbraio inizieranno in tutta la Puglia le somministrazioni ai cittadino over 80 nei centri vaccinali allestiti dalle Asl, anche in collaborazione con i Comuni e il volontariato. A Bari la campagna sarà presentata alle ore 15.00 nel centro vaccini di Bari – Santo Spirito (vico Traversa 11). Nella giornata di avvio sono state fissate 1.528 vaccinazioni nelle varie sedi predisposte dalla Asl.

A Brindisi la campagna parte dalle 9.00 nel centro del quartiere “Bozzano” e dalle 14.30 nel centro vaccinale territoriale di San Pietro Vernotico, concordando con l’ufficio stampa della Asl Brindisi la possibilità di seguire gli eventi.

Nella Bat la campagna sarà presentata ad Andria alle 14.30 nel Dipartimento di prevenzione, in viale Trentino 79.

A Foggia la campagna sarà presentata alle 12.00 al “San Francesco Hospital”, in viale degli Aviatori.

A Lecce la campagna sarà presentata alle 14.00 nel punto vaccinale del Consultorio familiare, in via Miglietta 1. A Taranto la campagna comincerà in dieci punti nella provincia, a Taranto città dalle 14.30 nella sede della facoltà di Medicina (ex Banca d’Italia) in p.zza Ebalia. In accordo con l’ufficio stampa della Asl si potranno seguire gli eventi.

Tutte le presentazioni nelle varie province saranno tenute nel rispetto delle norme Covid e dovranno comunque essere concordate con gli uffici stampa delle Asl che comunicheranno i particolari.

Piano Strategico Nazionale Vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 – Vaccinazione operatori del sistema educativo di istruzione e formazione – DISPOSIZIONE.

Si fa seguito alle circolari regionali di pari argomento, contenenti le disposizioni e le indicazioni operative regionali, attuative del Piano Straordinario Nazionale di Vaccinazione anti-COVID-19, per comunicare quanto segue.

A seguito della riunione tenutasi in data odierna con i Direttori Generali ed i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali e della necessità di dare urgente priorità alla messa in sicurezza degli istituti scolastici, si dispone che, a partire dal 22.02.2021 ciascuna Direzione Sanitaria ASL assicuri l’effettivo avvio delle attività di vaccinazione in favore degli operatori del sistema educativo di istruzione e formazione (di ogni ordine e grado) ivi comprese le scuole paritarie e gli operatori impegnati nelle

attività di integrazione scolastica.

Il piano di vaccinazione degli operatori scolastici dovrà tenere conto delle giacenze e del piano di consegna delle dosi previste per ciascuna provincia del vaccino AstraZeneca e dovrà essere organizzato, congiuntamente alle istituzioni scolastiche, al fine di concludere la vaccinazione nel più breve tempo possibile.

Dipartimento promozione della salute, del benessere e dello sport per tutti

Consapevoli dello sforzo organizzativo e gestionale così come della necessità di ingenti risorse da dedicare a tali attività, si dispone che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali:

a) utilizzino tutti gli istituti contrattuali previsti dai CCNNL della dirigenza e del comparto sanità nonché dagli accordi integrativi regionali e aziendali affinchè si assicuri il potenziamento complessivo dell’offerta vaccinale;

b) rafforzino le equipe vaccinali attualmente costituite da tutti gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione e dei Distretti Socio Sanitari affinchè siano integrate le equipe vaccinali con gli operatori (medici, infermieri, assistenti sanitari etc.) che nella prima fase del piano vaccinale anti Covid-19 hanno assicurato la somministrazione del vaccino in favore degli operatori sanitari in ambito ospedaliero e nei policlinici universitari.

Si ribadisce che, come già indicato, per ottimizzare i tempi di esecuzione e di gestione della

somministrazione massiva e di ottimizzazione delle risorse tecniche e umane, le Aziende Sanitarie Locali devono privilegiare la vaccinazione presso grandi spazi, come palazzetti dello sport comunali o palestre messe a disposizione dagli stessi istituti scolastici o altre strutture equivalenti (spazi fieristici o congressuali di elevata capacità ricettiva).

Per il più celere allestimento degli spazi individuati, ciascuna Azienda Sanitaria Locale potrà richiedere il supporto del Servizio Protezione Civile della Regione Puglia assicurando il rispetto delle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute per l’allestimento di tali tipologia di punti vaccinali nonché assicurando l’utilizzo degli elementi di identità visiva predisposti dalla Struttura di Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia. Per l’allestimento info-telematico dei punti vaccinali in questione ciascuna Azienda Sanitaria Locale potrà esperire le procedure di urgenza previste dall’attuale quadro

normativo, ove necessario.

Preso atto che, coerentemente alle disposizioni già trasmesse dalla Regione Puglia, tutti i Dipartimenti di Prevenzione hanno già raccolto le manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti-COVID da parte del personale scolastico, si dispone che tutti i Direttori Sanitari in qualità di coordinatori dei NOA-CovidVacc trasmettano entro il 23.02.2021 alle ore 12:00 all’indirizzo e-mail salutelavoro@regione.puglia.it un calendario dettagliato con la indicazione del programma di vaccinazione da eseguire per tutti gli istituti scolastici presenti in ciascun territorio come sopra identificati, utilizzando il foglio elettronico qui allegato.

La programmazione di cui innanzi dovrà essere integrata entro il 02.03.2021 alle ore 12:00 con un calendario dettagliato di vaccinazione degli operatori delle Università e dei Politecnici universitari della Puglia, utilizzando il foglio elettronico qui allegato.

Si invitano i Direttori Generali e i Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie Locali a voler prendere atto della presente disposizione e procedere con ogni urgenza consentita alle azioni richieste. Per quanto qui non specificato, si deve far riferimento alle circolari del Ministero della Salute e alle pregresse disposizioni regionali in materia.

P.O. Prevenzione e Promozione della Salute Nehludoff Albano

Il Coordinatore Cabina di Regia regionale Michele Conversano