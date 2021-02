FFF X: lunedì 22 febbraio i Cine dialoghi con Edoardo Winspeare

Foggia, 21 febbraio 2021. La seconda giornata del Foggia Film Festival si apre con i CINE DIALOGHI: alle ore 17,00 interverranno Edoardo Winspeare e Paola Minaccioni, rispettivamente registi dei corti in concorso Il Congedo e Offro io.

Il Congedo, ambientato in Puglia, già menzione speciale all’Ischia Film Festival 2020, racconta del delicato passaggio tra la vita e la morte, nell’ineluttabile continuità della vita di chi invece rimane.

Offro io, tra cui interpreti spicca Carolina Crescentini, è una commedia che si innesca da un semplice gesto di cortesia, provocando una lotta all’ultima mancia che vede gareggiare un gruppo di amici.

La kermesse sarà trasmessa in live streaming, in diretta dall’Auditorium Santa Chiara, a porte chiuse e in osservanza rigorosa delle norme di distanziamento sociale.

Si entra nel vivo della seconda giornata con la sezione DOCUMENTARY dedicata ai documentari in concorso: dalle 17,30 previste le tre proiezioni: At the cutting age, Following Life e Il buio oltre il risparmio.

Alle 18,30 invece è la volta dei corti in concorso, previsti nell’ambito della sezione SHORT MOVIES: oltre i due corti già citati in apertura, anche Luce & Me e Chedly.

A chiudere la prima giornata invece, sempre nell’ambito degli SHORT MOVIES, quattro corti fuori concorso che saranno proiettati a partire dalle ore 19,30: L’Abbraccio, Mr. Do, L’uomo che uccise James Bond e Come in certi romanzi russi.

Le schede e i dettagli delle opere filmiche che partecipano alla rassegna si possono consultare sul sito web ufficiale della manifestazione. Il claim di questa edizione è “Visioni inclusive”, le opere filmiche in rassegna al festival narrano tematiche di strettissima attualità, come ambiente, lavoro, parità di genere, legalità, integrazione, cultura della pace, della non violenza, della tolleranza ed il contrasto ai fenomeni come l’omofobia, il bullismo e la violenza di genere.

Foggia Film Festival è promosso e co-organizzato dal Centro di Ricerca Teatrale e di Cinematografia ‘La Bottega dell’Attore’ e Assessorato Cultura Città di Foggia, con il sostegno di Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, Regione Puglia, Mediafarm; partner Coop Alleanza 3.0 per il sociale.

Anche quest’anno, dunque, il Foggia Film Festival si candida a divenire vetrina delle opere di qualità sul mondo socio-culturale, attraverso la proposta di tematiche originali e programmi speciali dedicati al “cinema giovane”.

Una settimana in cui si potranno condividere momenti di aggregazione virtuale e di impegno sociale, coniugati agli incontri con operatori dello spettacolo, cinefili, scuole e studenti di ogni parte d’Italia e dall’estero, il tutto sull’unico filo conduttore della settima arte.

Il programma del Festival è disponibile su sito www.foggiafilmfestival.it e sui maggiori social media.

Gli appuntamenti giornalieri si potranno seguire in diretta live streaming su Facebook, pagine Foggia Film Festival e Student Film Festival.