(STATOQUOTIDIANO, ore 13). Manfredonia, 21 febbraio 2021. Continuano a insozzare la città, a sporcarla, a invaderla di bottiglie, plastiche, bicchieri. Continuano a divertirsi nel silenzio dei genitori (non vedere è palesemente impossibile), continuano nelle inciviltà senza interventi delle autorità preposte.

Sono i gruppi di ragazze e ragazzi che ogni sabato sera, ma anche la domenica, il lunedì, e nei vari giorni della settimana, continuano a sporcare vari punti della città. Punti noti a tutti: Torrione Santa Maria, da ambo i lati, giardinetto Vicolo delli Santi, Piazza 26 Settembre 1976 (nei pressi della Lega Navale), Mercatino di Santa Restituita, salita nei pressi della Chiesa di San Camillo, Piazza Mercato, nuova area adiacente il Piazzale Diomede.

Mentre alcuni giovani hanno scritto a StatoQuotidiano evidenziando di sentirti “offesi” per gli insulti ricevuti, si ricorda come “il divieto di deturpare monumenti e altri beni di interesse pubblico” è previsto dall’articolo 639 del Codice Penale, come quello di “danneggiamento”, previsto dall’articolo 635 del Codice Penale, che prevede al comma 2 la procedibilità d’ufficio se il reato è commesso su edifici pubblici o destinati all’uso pubblico o all’esercizio di un culto o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate”. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni (c.p.p. 235) e si procede d’ufficio”.

Obbligatorio dunque posizionare impianti di videosorveglianza nei punti indicati, con successiva identificazione dei minori, sanzioni a carico dei genitori dei trasgressori, provvedimenti delle autorità giudiziaria, oltre a costanti monitoraggi con pattuglie delle Forze dell’Ordine.

Si attendono dunque gli interventi. Le denunce sono pubbliche e sono state presentate.

A cura di Giovanna Tambo, Manfredonia 21 febbraio 2021.

