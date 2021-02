Il Toro di Nicola espugna la Sardegna Arena

(LEGA SERIE A). I granata si aggiudicano lo scontro diretto col Cagliari ritrovando la vittoria dopo 5 pareggi consecutivi. Continua invece la serie senza tre punti dei sardi, che non vincono dal 7 novembre e hanno perso 4 gare nelle ultime 5, tutte per 1 – 0.

Nel primo tempo i padroni di casa fanno la partita, anche se i tentativi di Simeone e Joao Pedro non trovano lo specchio difeso da Sirigu, inoperoso come il collega nei quarantacinque iniziali. A inizio ripresa sono sempre i sardi a cercare la via del gol, ma piano piano la spinta della squadra di Di Francesco si affievolisce e gli ospiti prendono coraggio, trovando il gol con un colpo di testa di Bremer su angolo. Nel finale ancora Torino vicino al raddoppio, ma Cragno ferma Belotti lanciato a rete.

Il primo successo di Nicola sulla panchina del Torino porta quindi i granata a +5 sul Cagliari, fermo al terzultimo posto. Nel prossimo turno per gli isolani altra gara chiave con lo scontro diretto allo Scida con il Crotone. (LEGA SERIE A).