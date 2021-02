(lega serie a). “Una vittoria che ci serviva, affrontavamo una squadra che forse è la più in forma in questo momento”, così mister Prandelli fotografa l’esito del match del Franchi. Ed infatti la Fiorentina era reduce da due sconfitte consecutive e con i tre punti conquistati al Franchi balza a +10 sul Cagliari, terzultimo e sconfitto in serata in casa dal Torino.

Lo Spezia arrivava invece dal prestigioso successo con l’allora capolista Milan e subisce il sorpasso in classifica dai viola.

La squadra di Italiano parte bene e imprime il suo ritmo al match, senza però sbloccare il risultato. Nella ripresa entra in scena Castrovilli (in campo poco prima dell’intervallo per l’infortunato Bonaventura) e cambia il match. Il n. 10 viola ispira il vantaggio di Vlahovic al 48′ e realizza il raddoppio al 64′. Nel finale, sempre con la partecipazione di Castrovilli, arriva il tris firmato da Eysseric, altro innesto dalla panchina. (Lega Serie a)