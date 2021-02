Sesta vittoria interna di fila per la Lazio di Inzaghi

(lega serie a). La squadra di Inzaghi ritrova subito il successo, confermandosi come la formazione che nel 2021 ha fatto più punti in Serie A TIM, nonostante la sconfitta di settimana scorsa contro l’Inter. I biancocelesti hanno superato la Sampdoria oggi pomeriggio all’Olimpico 1 – 0, balzando per il momento al terzo posto della classifica con 43 punti, gli stessi della Roma.

Gara decisa da un gol di Luis Alberto al 24′, poi la Lazio, nel primo tempo, ha cercato di mettere in cassaforte il risultato con Immobile, senza riuscirci.

Nella ripresa ospiti più intraprendenti, ma Reina fa buona guardia. Dall’altra parte Inzaghi avvia i cambi in vista della Champions, ed il nuovo entrato Muriqi sciupa una ghiotta occasione. Nel finale rischiano entrambe, ma il risultato non cambia e Inzaghi può festeggiare la centesima vittoria in Serie A TIM sulla panchina della Lazio. (lega serie a).