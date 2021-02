Terzo stop per il Foggia Calcio: battuto in casa per 0-2

Terza sconfitta consecutiva per il Foggia Calcio, battuto in casa per 0-2 dalla capolista Ternana nella 26^ giornata del campionato di serie C.

PRIMO TEMPO – Dopo due sconfitte consecutive, il Foggia riceve allo Zaccheria la prima della classe, quella Ternana dai numeri strotosferici, già con un piede in serie B. La prima vera occasione capita al decimo sui piedi di Partipilo con un diagonale che termina di poco a lato della porta difesa da Fumagalli.

Aumenta la pressione ospite ed al 25’ passa in vantaggio la Ternana, grazie ad una triangolazione sulla tre quarti che consente a Raicevic di mettere nel sacco agevolmente per la rete dell’uno a zero. Al 37°è ancora la Ternana a rendersi pericolosa, come al solito con una delle sue veloci triangolazione tra Partipilo, Falletti e Riacevic, con quest’ultimo che tira a rete nell’angolo sulla sinistra ma Fumagalli si fa trovare pronto sul palo e di piedi respinge istintivamente in angolo.

Al 40’ prima occasione del Foggia su palla inattiva: calcio di punizione con Del Prete che colpisce la sfera di testa ma la palla è fuori di poco.

SECONDO TEMPO – Si rientra in campo con la Ternana ancora ad imporre la supremazia a centrocampo e costantemente proiettata verso l’area di rigore avversaria alla ricerca della seconda rete. Al 12’ incursione in area di Defendi che tira nell’angolino ed autentico miracolo di Fumagalli che ancora una volta di istinto respinge di piedi evitando la seconda rete avversaria.

Al 17’ colpo di testa di Raicevic con respinta del portiere in angolo. Su esecuzione del calcio angolo, pallone pennellato per la testa di Partipilo che da posizione centrale trafigge Fumagalli, per il secondo vantaggio ospite. Al 22’ Palumbo ci prova a trafiggere Fumagalli, tra i migliori in campo che ancora una volta respinge in angolo. Al 45’ ancora vicina al goal la Ternana con Ferrante che impatta di testa un traversone su palla inattiva ed ancora una volta Fumagalli istintivamente respinge.

Il Foggia Calcio subisce la sua terza sconfitta consecutiva e la nona stagionale, portandosi a soli tre punti dalla zona playout. Una sconfitta che, probabilmente, in considerazione dei differenti valori tecnici, era ampiamente prevedibile. Per fermare questa Termana, l’arma vincente avrebbe dovuto essere, intensità, velocità e cuore, qualità che sono del tutto mancate al Foggia, troppo remissivo, abulico ed “incantato” dalle giocate in velocità dell’ottimo impianto di gioco della Ternana: sconfitta ampiamente meritata e limitata dall’ottimo Fumagalli.

IL TABELLINO

FOGGIA CALCIO TERNANA 0-2

Reti: 25’ pt Riacevic (T), 17’st Partipilo (T)

FOGGIA CALCIO: Fumagalli, Germinio, Gavazzi (1’s.t.Galeota), Del Prete, Kalombo, Garofalo, Salvi (1’s.t. Morrone), Rocca, Agostinone (1’s.t.Di Jenno), Curcio (1’s.t. Dell’Agnello), D’Andrea (Nikovazi);

A disposizione: Di Stasio, Galeotafiore, Vitale, Anelli, Dell’Agnello, Moreschini, Di Jenno, Morrone; Iurato, Pompa; Cardamone, Nivokazi.

Allenatore: Marchionni

TERNANA: Iannarilli, Defendi (Laverone), Kontek, Boben (Suagher), Frascatore, Damian, Palumbo (Salzano), Partipilo (Peralta), Falletti, Furlan, Riacevic (Ferrante).

A disposizione: Vitali, Celli, Mammarella, Ferrante, Vantaggiato, Torromino, Russo, Suagher; Paghera, Peralta, Laverone, Salzano;

Allenatore: Lucarelli

ARBITRO: Rutella (Enna). Assistenti: Niedda e D’Elia di Ozieri

NOTE – Ammonti: Del Prete (F), Boben (T),Agostinone (F), Morrone (F); Del Prete (F);

Espulsi: Del Prete (F)

Rec: 1’ pt e 5’ st.

Articolo di Antonio Castriotta