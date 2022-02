Ancora una vittoria per il Manfredonia Calcio: battuto il Vieste 2-0

Statoquotidiano.it, Manfredonia (Fg), 21 febbraio 2022 – Seconda vittoria settimanale del Manfredonia Calcio 1932 che nella diciannovesima giornata del campionato di Eccellenza pugliese batte in casa, dinanzi a circa 500 spettarori, per 2-0 l’Atletico Vieste e sale a quota 31 punti in classifica, guadagnando la quarta posizione.

PRIMO TEMPO – Parte bene il Manfredonia, con Mr Cinque che manda in campo gli stessi undici che in settimana hanno battuto il San Severo. Squadra riversata nella metà campo avversaria ed al 8’ vantaggio locale con Monopoli, posizionato al limite dell’area lesto ad indirizzare con un missile terra aria nell’angolino dove Maine non può arrivare. Occorre attendere il 18’ per assistere alla prima conclusione del Vieste con Albano che lascia partire un tiro dai 40 metri ma centrale che non crea problemi a Mascolo. Al 39’ punizione sulla trequarti permil Vieste, colpo di testa Caruso, pallone in rete ma l’assistente sotto la tribuna segnala la posizione di fuorigioco. Al 44’ è Trotta a battere un calcio di punizione, con il pallone intercettato di testa da Stoppiello ma la conclusione è alta sulla traversa. Ultima conclusione di Albano con Mascolo pronto, prima del rientro negli spogliatoi.

SECONDO TEMPO – Si rientra in campo ed al 6’ primo pericolo per il Vieste, con lo sguizzante Monopoli che penetra in area dalla destra, lascia partire ma il pallone termina fuori. Al 12’ calcio di punizione battuto da Collela che indirizza il pallone vero l’area di rigore ma respinto dalla retroguardia locale al di fuori, dov’è collocato Sernia che lascia partire un tiro insidioso, respinto in angolo da Mascolo con un grande intervento. Pressione del Vieste sulla trequarti ma il Donia respinge le sortite offensive, chiudendo ogni spazio e giocando sulle ripartenze. Proprio da una di queste, nasce la seconda segnatura per il Donia. Trotta accellera entra in area di rigore ed è atterrato da Sicuro, con il direttore di gara che indica, senza esitazioni il dischetto. E’ Trotta che si incarica di tirare il calcio di rigore segnando la sua rete 106 in campionato. Al 41’ brividi per un gran tiro a rete di Caruso dai 25 metri con Mascolo che toglie il pallone dalla porta e lo manda in angolo. Al 47’ ultima emozione per il Donia con Trotta che guadagna terreno e fornisce un assist per Prota che entra in area, cerca il pallonetto ma il pallone impatta su Maine, quindi, arriva il triplice fischio finale da parte del direttore di gara che manda le squadre negli spogliatoi.

A cura di Antonio Castriotta

IL TABELLINO

MANFREDONIA CALCIO 1932 – ATLETICO VIESTE 2-0

Reti: 8’ pt Monopoli; 33’st Trotta.

MANFREDONIA CALCIO 1932: Mascolo, Stoppiello, Manna (35’st Ciuffreda), Laborda, Colangione, Di Canio (46’st Roberti), Trotta (47’st D’Amico), Cicerelli, D’Imperio (37’st Prota), Eletto, Monopoli.

A disposizione: Sarri, Guerra, Lauriola, Roberti, Mastrogiacomo, Prota, DI Martino, Ciuffreda, La Marca.

Allenatore: Francesco Cinque

ATLETICO VIESTE: Maine, Lucatelli, Vespa (24’st Gramazio), Sicuro, Vogliacco, Caruso, Albano, Sernia, Olivieri (42’st Rinaldi), Colella, Ricucci.

A disposizione: Caccetta, Gramazio, Conticchio, Poverino, Innangi, Rinaldi, D’Aprile.

Allenatore: Francesco Sollitto

ARBITRO: Consales (Foggia). Assistenti: Pedico (Barletta), Latini (Foggia).

NOTE – Ammonti: Sernia (V), Sicuro (V) Vespa (V), Cicerelli (M).

Espulsi:

Rec: 2 pt e 4 st.

