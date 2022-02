Caro carburante, protesta autotrasportatori sulla SS 89: la vicinanza del sindaco Potenza

Apricena, 21 febbraio 2022 – Questa mattina due importanti momenti.

Ho portato la vicinanza agli autotrasportatori della nostra città e della nostra Provincia, bloccati sulla ss 89, che stanno protestando giustamente, per gli aumenti spropositati dei costi di questi giorni.

Subito dopo a Torremaggiore, a fianco degli agricoltori, falcidiati da vecchi e nuovi problemi: aumenti dei costi, furti, etc.

In entrambi i casi ho garantito la mia e nostra vicinanza e presenza in prima linea, a difesa di due settori importanti che rappresentano pilastri vitali per il nostro territorio.

Purtroppo le competenze sono del Governo, che al momento sta facendo molto poco per risolvere questi problemi.

Dobbiamo far sentire la nostre voce.

Tutti insieme.

Antonio Potenza, sindaco di Apricena