“Chiedo solo un regalo: torna a casa caro cognato”

Foggia, 21 febbraio 2022 – È lui il nostro Franco, l’operaio caduto da una impalcatura sabato scorso in via Bainsizza e che, adesso, si trova ricoverato presso il Policlinico di Foggia.

La famiglia ci chiede di pregare tutti per lui.

“Ciao Voce, ti scrivo questo messaggio, anche se ho visto che lo hai già fatto, per esortare ancora tutti a pregare per mio cognato Franco l’operaio precipitato giù dal ponteggio mentre svolgeva il suo lavoro. I medici stanno tentando il tutto per tutto ma ci vuole la mano grande di Dio. Anche per chi non crede o per chi non lo ha mai fatto, pregare non costa niente, vi prego. Non posso e non voglio credere che finisca tutto così come lo scoppio di una bolla di sapone.

L’uomo più generoso, forte, educato e dignitoso che abbia mai conosciuto e che non ha mai chiesto niente a nessuno adesso ha bisogno di voi. Sempre presente in ogni circostanza, brutta o bella che sia, punto di riferimento per la sua grande famiglia, faro e porto sicuro per i suoi nipoti, importante punto di riferimento per tutti noi, e non parlo solo per me che posso essere di parte, ma per le tante persone che lo hanno conosciuto e che ogni giorno sono lì in ospedale a vegliare su di lui e che inondano la famiglia di telefonate e messaggi. Un uomo dalle spalle forti e dalla pelle arsa dal sole del suo duro lavoro. Un uomo che per raccontare le sofferenze della sua vita non basterebbe un libro. Lutti su lutti e lui sempre li’ fiero con la sua dignità pronto ad affrontare l’ennesima batosta che la vita gli aveva riservato. Non l’ho mai visto cedere neanche nei momenti più bui ed io lo osservavo e mi chiedevo sempre come facesse un essere umano a sopportare tutto questo. Ma forse come dicono i figli e’ veramente un supereroe! Tutta Foggia e’ con te, non lasceremo andare la tua mano. La tua famiglia ha ancora tanto bisogno di te e dei tuoi consigli. I tuoi nipoti ti adorano e l’ultima arrivata, la tua principessina come la chiami tu, aspetta in trepida attesa le tue dolci coccole. Aspettiamo tutti il tuo mattiniero Buongiorno sul gruppo di famiglia dove orgoglioso ci mostravi le opere del tuo lavoro. Nel giorno del mio compleanno e del tuo che sarà giorno 28 chiedo solo un regalo: ” Torna a casa caro cognato”

