Statoquotidiano.it, Foggia, 21 febbraio 2022 – Cade un palo della pubblica illuminazione e danneggia due auto in sosta. Coinvolte nell’impatto una Kia ed una Skoda. È accaduto in via Domenico Caldara, zona San Michele, a Foggia.

Fortunatamente non ci sono feriti, ma solo tanto spavento per i passanti.

Presente una pattuglia della polizia locale per i rilievi del caso.