La coda della tempesta Eunice toccherà anche la Capitanata

StatoQuotidiano, 21 febbraio 2022 – Situazione critica per vento forte e temporali nella provincia di Foggia e in gran parte della Puglia. La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta gialla per rischio idrogeologico, valido dalle ore 00:00 del 22 febbraio 2022 e per le successive 18 ore.

I fenomeni saranno accompagnati da precipitazioni, da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a localmente moderati su Puglia centro-settentrionale.

Previsti anche venti di burrasca nord-occidentali, con raffiche di burrasca forte sui settori costieri e sui rilievi. Le temperature, sia minime che massime, saranno in generale diminuzione.

Articolo di Valerio Agricola