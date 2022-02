Manfredonia. Costi parcheggi a pagamento. Gli artigiani: “Tariffe eccessive” (VIDEO)

StatoQuotidiano.it, 21 febbraio 2022. Gli artigiani di Manfredonia, specificatamente quelli del settore termo idraulica, sono preoccupati per i costi eccessivi dei parcheggi a pagamento e chiedono di poter esprimere le proprie perplessità al Sindaco. “Non siamo contrari alla sosta a pagamento, ma con queste tariffe difficile tirare avanti se si considerano tutti gli aumenti“. Ovviamente la riflessione, non rinviene solo per la professione ma anche come cittadini residenti nelle zone nelle quali sono state tracciate le linee blu.

L’auspicio è che l l’amministrazione comunale posso mitigare le tariffe, riportandole nell’alveo della ragionevolezza.

A cura di Antonio Castriotta.

