Meteo Puglia: allerta per forti raffiche di vento: ecco le zone più a rischio

FOGGIA, 21/02/2022 – (meteopuglia) Dopo un periodo tranquillo con temperature dal sapore primaverile, ci apprestiamo a vivere un serio e incisivo peggioramento che entrerà nel vivo nella giornata di martedì 22 febbraio. Ci aspetta un VIOLENTA TEMPESTA di VENTO con MALTEMPO e TEMPERATURE invernali. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa accadrà.

Dopo le tempeste, che si sono abbattute nell’Europa centrale e le Isole Britanniche, con vento che ha raggiunto l’intensità di uragano, ecco che l’Italia vedrà crollare la pressione atmosferica di oltre 20 hPa in circa 24 ore. La diminuzione della pressione atmosferica inizierà nelle prossime ore al Nord Italia, dove si formerà il primo minimo di bassa pressione con un valore di 1012 hPa. Attualmente da quelle parti la pressione atmosferica intorno ai 1020 hPa. E in PUGLIA?

Il peggio arriverà nella giornata di martedì 22 febbraio. Il vento sarà tempestoso su tutta la Puglia con raffiche fino a 100 km/h. Le zone più a rischio sono quelle che si affacciano sull’Adriatico, ma in particolar modo il vento raggiungerà raffiche di tempesta sul Barese, Brindisino e Basso Salento. Su queste zone ci saranno mareggiate e possibili danni come crolli di alberi, tetti scoperchiati e muri abbattuti. Per questo la Protezione Civile ha emesso un’ALLERTA METEO di colore GIALLO. (meteopuglia)