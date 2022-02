Nicolao: “Dobbiamo affrontare ogni partita come se fosse una finale”

Fonte:foggiagol.it Foggia 21 Febbraio 2022. Alla vigilia della seconda trasferta consecutiva , in programma domani sera alle 21:00 con la Turris, questa mattina è intervuto in conferenza stampa il terzino del Foggia, Giuseppe Nicolao. Ecco le sue dichiarazioni:

“Sono onorato di giocare in questa grande piazza e sono stato subito felice del trasferimento. Mi sto trovando benissimo sia in campo che fuori. Anche con il mister mi trovo bene ed essere allenato da lui è una grande cosa. Farò del mio meglio per aiutare la squadra ad arrivare all’obiettivo. Abbiamo fatto una grande partita. Il Monopoli è una squadra compatta ed è stato difficile trovare spazi. Abbiamo fatto una buona partita in difesa e siamo riusciti a portare la vittoria che era la cosa più importante. Affrontiamo ogni partita come sempre. Sapevamo che sarebbero arrivate le vittorie e abbiamo lavorato duramente per arrivare a queste vittorie. Qualche episodio c’è stato contro di noi. Quando i risultati non arrivavano siamo sempre stati ottimisti e alla fine il lavoro ci ha premiato…

…Stiamo bene fisicamente naturalmente c’è un po’ di stanchezza ma l’aspetto mentale fa tanto. Siamo sulla strada giusta e abbiamo ottenuto risultati importanti. Dobbiamo affrontare ogni partita come se fosse una finale.

…Il calcio senza tifosi è brutto perché sono loro il calcio e per noi sono importanti perché ci danno una spinta in più. Contro la Turris sarà una partita difficile perché sono una squadra organizzata. Ora è un momento negativo per loro ma sono forti. Ce la giocheremo alla grande come abbiamo sempre fatto. L’obiettivo del Foggia è vincere ogni partita poi a fine campionato vedremo dove saremo. Penso che ci vuole un po’ di tempo per assimilare le idee del mister ma abbiamo tanta voglia di fare. Posso solo imparare dal mister e quando vengo ripreso sono contento perché posso migliorare. Le insidie ci sono nella partita di domani ma ci giocheremo la partita a viso aperto e al massimo come sempre”( foggiagol.it)

Ph Image: foggiagol.it